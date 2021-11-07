6 ноября годовщина гибели комбата Марика


Когда говорят о Гиви и Мотороле, то причастные к теме грустно кивают, но всегда хочется напомнить, что настоящих героев на самом деле много, и командиры многие взросли на этой войне из рядовых. И они не меньше сделали и не менее достойны славы и памяти.
Комбат Марик - потому что из Мариуполя, который у нас кратко называют Марик. Воевал с начала. Ходил в разведку. Не отсиживался в штабах. Погиб на Промке, пытаясь спасти раненого солдата, как он подумал,хотя тот погиб - погибли оба.
Царство им Небесное.
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Игра вдолгую...

8й год слышим, что если вас убьют в ОГА альфовцы - то войдет Россия, признает даже, потом - если начнутся убийства, мало еще, вот если они станут массовыми, нет это еще мало тысяч убили, и опять тут Сладков уверяет что Россия войдет если начнутся массовые убийства.
Это же они все про нас говорят, что мы виноваты что живы и картинку портим, а то б нас спасли конечно мертвых, а мы гады все еще частично живые, мешаем нас спасти..
Как все эти тысячи убитых за почти 8 лет зашли спасли, ах нет они ж недостаточно массово умерли и не в один день, а если б и в один день, то еще что придумали б что не так сделали.
Крым правильно (на диваны под тв сел), а вы не правильно (легли)- не все еще в могилах.
Но он же дает практические советы по усилению обороноспособности в том же открытом интервью,упоминая про дружественную Донбассу Абхазию. Если б намеревались это организовать всерьез и одобрили бы верхи, то не давали бы прилюдно таких советов для укр.цитирования.
Из этих советов по закупке ПВО или Байрактаров через абхазских друзей, вывод напрашивается, что не зря Сладков про недостаточное море крови ( он назвал это слезинками) чтоб Россия вмешалась. Выходит, что эта война беда - будет вечной...
Байрактары нам нужно было бы закупать, если никто никуда на помощь нам не идет, игра вдолгую... будто навсегда...а он ведь и не идет... Хоть многие пропагандисты и некоторые даже депутаты сейчас встрепенулись про "вооот он рывок России наконец-то.. украина допрыгалась"..

Но "Аннушка еще не пролила" море красного масла единовременно... Лила-лила, но постепенно, не из цистерны..
Да и укрэмигрант Ростислав Ищенко все подробно объяснил, почему этому Донбассу судьба страдать и умирать, по Ростиславу - нагло вообразил Донбасс себя достойным быть русским, и нагло требует, чтобы его муки заметили и прекратили невыносимые муки адовы..
Ради чего заклание? Комфорта сытых ради же..
.

(no subject)

М-ки с ток шоу гордятся, что стерпят обстрелы Донбасса, они гордятся что не защищают и запрещают даже защищаться. И байрактары, говорят, стерпим - не втянемся защитить Донбасс. Километром кладбища больше, километром меньше, да дело привычное, кто хотел жить тот давно с-лся оттуда..
И так 8 лет шуршат.
Они КАК БЫ за Россию. А на деле за свой уют и комфорт и многоденег. Потерпеть что людей убивают, будучи в безопасности, и гордиться, что не помогаешь выжить, и еще сребреники иудские на ток шоу зарабатываешь.. что ты, с-а, ТЕРПИШЬ, что за муки ты претерпеваешь?
Да Иуда библейский - почти ангел рядом с этими за-
лиными и прочим змеиным гнездом...

Поминальная Димитровская суббота

8 ноября в день памяти Димитрия Солунского поминают погибших воинов.
И 6 ноября 2021 года – Вселенская Дмитриевская родительская поминальная суббота, как обычно в субботу перед 8 ноября.


Где раньше смех искрился - тишина,
Когда и крик и слезы отгремели,
А за окном по прежнему - война,
А холмики - укутают метели.

Мы часто попадаем не туда,
Мы ломимся в ненужные нам двери,
И только за одной из них - судьба.
А на войне любовь - в графе "потери".


Изначально Димитровская суббота установлена после битвы на Куликовом поле.
*** Проводится богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совершается великая панихида, или парастас.*** Все тропари, стихиры, песнопения и чтения парастаса посвящены молитве за умерших. ***Утром в саму поминальную субботу совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат общую панихиду.***

Если нет возможности в эти дни посетить храм или кладбище, можно помолиться об упокоении почивших в домашней молитве. ***«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: священнослужителей и монашествующих ( с указанием сана и степени монашества), родителей (имена их), православных сродников (имена их) , благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».***

  • pbs990

Силы ВСУ обрушили на Донецк 36 ударов

2021-11-05

Новости

Силы ВСУ обрушили на Донецк 36 ударов

"Донецк оказался под мощными ударами ВСУ.

ВСУ провели новую атаку на столицу самопровозглашённой Донецкой народной республики, которая оказалась одной из самых мощных за последние месяцы. По данным, которыми располагает информационно-новостное агентство Авиа.про, в районе 14 часов 10 минут по Донецку было выпущено 6 миномётных 82-мм. мин, а уже в 19 часов Донецк подвергся ещё 30 ударам, – на этот раз из АГС.

По данным представителей ДНР, в результате нападения ВСУ погибли двое защитников Донбасса. При этом украинская сторона утверждает, что атакам подверглась крупная группа ополченцев и боевая техника и в ДНР якобы скрывают реальные потери, однако, никаких доказательств ВСУ своим доводам так и не предоставили.

Удары по Донецку наносятся уже третьи сутки подряд. При этом наибольшую угрозу представляют развёрнутые в 12 километрах от Донецка украинские реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки, хотя ВСУ редко прибегает к использованию данного вооружения."

Подробнее на: https://avia.pro/news/sily-vsu-obrushili-na-doneck-36-udarov

Читать также: 2021-11-05 • Количество танков ВСУ в районе Горловки увеличилось с 44 до 61 Подробнее на: https://avia.pro/news/kolichestvo-tankov-vsu-v-rayone-gorlovki-uvelichilos-s-44-do-61

2021-11-05 • США разместили на границе с Украиной две группы истребителей F-15E Подробнее на: https://avia.pro/news/ssha-razmestili-na-granice-s-ukrainoy-dve-gruppy-istrebiteley-f-15e

Пеара псто

Всегда забавляло то, что преподавание "Военного дела" всем не терпится начать с какого-нибудь обучения автомату или чем-нибудь ещё околострелковому и мегатактикульному. Хотя нормальные рукопашники, например, первым делом учат, как правильно падать и как избегать травм на тренировке.

Я бы начинал учить военному делу с рассказа о том, почему в армии всё как в армии, зачем это надо, почему критично необходима эта система жёсткого единоначалия с драконовскими санкциями за отступления от неё. Зачем нужны уставы и прочее, прочее, прочее.
А потом продолжил бы рассказом о том, какая сложная штука война, насколько нелогичной и шизанутой она тебе покажется с позиции рядовой пешки, и сколько всего может произойти прежде, чем тебе может понадобиться твой автомат, чтобы попытаться кого-нибудь убить.

Например, если ты не будешь соблюдать элементарные правила безопасности на транспорте, то тебя по дороге на фронт смахнёт веткой с БТРа или ты, поспешно спрыгивая с грузовика на землю, заработаешь сложный перелом ноги, и весь такой с головы до ног во всем чудовищно модном и тактикульном ты поедешь обратно в тыл, так и не вступив собственно в бой.

А ещё, прежде чем на расстоянии прицельного огня из автомата у тебя перед глазами появится зольдат противника, ты сам, скорее всего, окажешься под воздействием огня артиллерии. Хорошо если противника, а то и своей собственной. И тебя может ранить, или придётся оказывать помощь другому раненому.

Да, это несколько виктимно, наверное, начинать обучение военному делу с оказания первой помощи себе или товарищу, но зато логично.

Ещё логичнее - начать с того, как правильно вести себя под обстрелом артиллерии, миномётов и систем залпового огня. Которые и наносят в современной войне основную часть ранений, в том числе смертельных, живой силе.
Внезапно (на самом деле нет, закономерно), "Технологии выживания" Ю.Ю. Евича становятся ещё логичнее, дополняя тактическую медицину другими полезными знаниями из категории "Как дожить до своего первого выстрела в боевой обстакановке".

27-28 ноября человек, привыкший смотреть на мир через ЛПР с удобного НП и убивать людей из больших пушек, расскажет, что и как надо делать, чтобы повысить свои шансы на выживание при встрече с таким добрым человеком как он.

Семинар "Выживание при артобстреле".
Ведёт, разумеется, артиллерист.

Памяти легендарного хирурга-реаниматолога, убитого снайпером

В Донецке увековечили память легендарного военврача Константина Ставинского.

Он один из первых летом 2014 года пошел работать в военный госпиталь, после чего ушел на фронт оказывать нашим бойцам первую медицинскую помощь. Там и героически погиб. Он оперировал раненого ополченца 5 часов, после чего вышел курить на балкон и вражеский снайпер выстрелил ему в сердце. Врач до последних минут своей жизни спасал людей.
Вечная память!

@vadovskaya



Я его помню тем летом в госпитале. Он был простой в общении, улыбчивый и Свой.

День народного единства в Донбассе. Потери

Из Горловки поздним вечером сообщают, что под огнем поселок Гольмовский. Там ранее были тяжело ранены трое гражданских и повреждены несколько домов, а также часть МЧС и газопровод. Поселок постоянно под массированным огнем ( Военкор Медведев)

В день народного Единства России погиб защитник ДНР, двое получили ранение.

Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР:
Украинские боевики продолжают целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта. С начала текущих суток противник совершил ДВЕ огневые провокации.

➖На Горловском направлении боевики 25 бригады произвели обстрел из АГС по району н.п. МИХАЙЛОВКА, выпустив 45 гранат.

➖На Донецком направлении с позиций 54 бригады противник осуществил обстрел шестью минами из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета в направлении пос. шахты «ТРУДОВСКАЯ» г. ДОНЕЦК.

С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ещё ДВОЕ военнослужащих Народной милиции получили ранения, им оказана своевременная медицинская помощь.

С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. По предварительным данным ответным огнем ДВОЕ украинских боевиков уничтожены, ТРОЕ получили ранения.