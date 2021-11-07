Всегда забавляло то, что преподавание "Военного дела" всем не терпится начать с какого-нибудь обучения автомату или чем-нибудь ещё околострелковому и мегатактикульному. Хотя нормальные рукопашники, например, первым делом учат, как правильно падать и как избегать травм на тренировке.
Я бы начинал учить военному делу с рассказа о том, почему в армии всё как в армии, зачем это надо, почему критично необходима эта система жёсткого единоначалия с драконовскими санкциями за отступления от неё. Зачем нужны уставы и прочее, прочее, прочее.
А потом продолжил бы рассказом о том, какая сложная штука война, насколько нелогичной и шизанутой она тебе покажется с позиции рядовой пешки, и сколько всего может произойти прежде, чем тебе может понадобиться твой автомат, чтобы попытаться кого-нибудь убить.
Например, если ты не будешь соблюдать элементарные правила безопасности на транспорте, то тебя по дороге на фронт смахнёт веткой с БТРа или ты, поспешно спрыгивая с грузовика на землю, заработаешь сложный перелом ноги, и весь такой с головы до ног во всем чудовищно модном и тактикульном ты поедешь обратно в тыл, так и не вступив собственно в бой.
А ещё, прежде чем на расстоянии прицельного огня из автомата у тебя перед глазами появится зольдат противника, ты сам, скорее всего, окажешься под воздействием огня артиллерии. Хорошо если противника, а то и своей собственной. И тебя может ранить, или придётся оказывать помощь другому раненому.
Да, это несколько виктимно, наверное, начинать обучение военному делу с оказания первой помощи себе или товарищу, но зато логично.
Ещё логичнее - начать с того, как правильно вести себя под обстрелом артиллерии, миномётов и систем залпового огня. Которые и наносят в современной войне основную часть ранений, в том числе смертельных, живой силе.
Внезапно (на самом деле нет, закономерно), "Технологии выживания" Ю.Ю. Евича становятся ещё логичнее
, дополняя тактическую медицину другими полезными знаниями из категории "Как дожить до своего первого выстрела в боевой обстакановке".
27-28 ноября человек, привыкший смотреть на мир через ЛПР с удобного НП и убивать людей из больших пушек, расскажет, что и как надо делать, чтобы повысить свои шансы на выживание при встрече с таким добрым человеком как он.
Семинар "Выживание при артобстреле".
Ведёт, разумеется, артиллерист.