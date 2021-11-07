8й год слышим, что если вас убьют в ОГА альфовцы - то войдет Россия, признает даже, потом - если начнутся убийства, мало еще, вот если они станут массовыми, нет это еще мало тысяч убили, и опять тут Сладков уверяет что Россия войдет если начнутся массовые убийства.Это же они все про нас говорят, что мы виноваты что живы и картинку портим, а то б нас спасли конечно мертвых, а мы гады все еще частично живые, мешаем нас спасти..Как все эти тысячи убитых за почти 8 лет зашли спасли, ах нет они ж недостаточно массово умерли и не в один день, а если б и в один день, то еще что придумали б что не так сделали.Крым правильно (на диваны под тв сел), а вы не правильно (легли)- не все еще в могилах.Но он же дает практические советы по усилению обороноспособности в том же открытом интервью,упоминая про дружественную Донбассу Абхазию. Если б намеревались это организовать всерьез и одобрили бы верхи, то не давали бы прилюдно таких советов для укр.цитирования.Из этих советов по закупке ПВО или Байрактаров через абхазских друзей, вывод напрашивается, что не зря Сладков про недостаточное море крови ( он назвал это слезинками) чтоб Россия вмешалась. Выходит, что эта война беда - будет вечной...Байрактары нам нужно было бы закупать, если никто никуда на помощь нам не идет, игра вдолгую... будто навсегда...а он ведь и не идет... Хоть многие пропагандисты и некоторые даже депутаты сейчас встрепенулись про "вооот он рывок России наконец-то.. украина допрыгалась"..Но "Аннушка еще не пролила" море красного масла единовременно... Лила-лила, но постепенно, не из цистерны..Да и укрэмигрант Ростислав Ищенко все подробно объяснил, почему этому Донбассу судьба страдать и умирать, по Ростиславу - нагло вообразил Донбасс себя достойным быть русским, и нагло требует, чтобы его муки заметили и прекратили невыносимые муки адовы..Ради чего заклание? Комфорта сытых ради же..